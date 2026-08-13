Controlli Gdf litorale sud romano, sequestrati 21 mila articoli contraffatti

ROMA (ITALPRESS) - Sei lavoratori in nero scoperti e 21 mila prodotti non sicuri o contraffatti sequestrati. È questo il bilancio del piano straordinario di controlli condotto dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma nelle zone a maggiore afflusso turistico e commerciale del litorale sud della Capitale, da Pomezia e Torvaianica fino ad Anzio e Nettuno. mgg/azn (Fonte video: Guardia di Finanza)