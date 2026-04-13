Tg Sport – 13/4/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Storico Sinner, il nuovo numero 1 del mondo - Figc, Lega serie A punta su Malagò - L’Inter rimonta a Como e vola a +9 sul Napoli - Juve corsara a Bergamo, decide Boga contro l’Atalanta - Corsa Champions, quattro squadre in sei punti - Roma, spaccatura interna tra Gasperini e Ranieri - Parigi-Roubaix, trionfo stellare nel fango per Van Aert e Pogacar - La Barba al Palo - Il successo dell'Inter a Como profuma di scudetto e di Italia azn