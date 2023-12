Tg Sport – 13/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Niente primo posto per l’Inter, il Napoli fa il suo dovere - Siviglia e Manchester United fuori da tutto, crisi senza fine - Civitanova fa 3 su 3 in Champions, vittoria in Belgio - Sinner vince l’Atp Fans Favourite Award, il preferito dei tifosi - Chiellini si ritira, ora pronto per nuovi capitoli - Giro d’Italia Women 2024, si parte da Brescia con la cronometro gm/gtr