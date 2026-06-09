De Sanctis “Il calcio paralimpico variegato, avanti con massima collaborazione”

ROMA (ITALPRESS) - "È il massimo campionato e fa parte del programma paralimpico, quindi è molto importante come disciplina. Le formule sono le più svariate, ma quello che conta è che il calcio a 5 non vedenti faccia parte della federazione. Il mondo del calcio paralimpico è variegato ed è diviso tra tutti i tipi di disabilità, ma da parte nostra c'è sempre massima collaborazione tra tutte le organizzazioni. Il calcio è un fenomeno sociale e spero possa garantire il miglior futuro possibile per il nostro mondo". Così Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip, a margine della conferenza stampa di presentazione delle Final Four di calcio a 5 B1 non vedenti, in programma a Roma il 13 e il 14 giugno. mec/gm/gtr