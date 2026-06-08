Canottaggio Beach Sprint, il Trofeo Filippi si tinge di azzurro

ROMA (ITALPRESS) - Italia tre volte d'argento nell'ultima prova del Trofeo Filippi di Beach Sprint a Marina di Castagneto Carducci, dove nel weekend si sono confrontati 345 atleti provenienti da 30 nazioni. Grande performance per Federico Ceccarino e Federica Cesarini: gli azzurri superano nei quarti di finale la Repubblica Ceca e in semifinale la Cina. Confronto serrato per l’oro dove la Lituania precede l’Italia per poco più di un secondo. Nella classifica generale delle quattro tappe del Trofeo Filippi, azzurri secondi con 50 punti proprio dietro la Lituania, prima con 65. Secondo posto nel singolo maschile per Lucio Fugazzotto. L’atleta di Fiamme Gialle/Peloro Rowing si aggiudica il derby nazionale con Antonio Vicino e poi conquista il successo in semifinale con il tedesco Moritz Wolff. In finale sconfitta di misura, per poco più di un secondo, contro l'altro tedesco Franz Werner. Con questo risultato, Fugazzotto totalizza 37 punti e blinda il terzo posto nella classifica finale del Trofeo Filippi proprio dietro Werner e Wolff. Nel singolo under 19, da segnalare l'argento per Carlotta Savona ed il quarto posto di Andrea Sciavicco Fasano. mc/azn (Fonte video: Federcanottaggio)