Tg Sport – 9/6/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tennis: Sinner ancora al San Raffaele per esami dopo il malore di Parigi - Under 21: l'Italia di Nunziata supera l'Albania 1-0 con la firma di Calvani - Juve, attacco tutto nuovo: Brahim Diaz e Sorloth per il dopo-Vlahovic - Inter, assalto a Palestra: pronto il rilancio anti-asta da 45 milioni - Caos Milan: per la panchina si pensa a Glasner, per la direzione tecnica a Rangnick - Fiorentina: ufficiale l'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina viola - Danimarca: Eriksen rassicura tutti dopo le dimissioni, "Sto bene" - Arianna Errigo, la sfida continua: "Da mamma è più complicato, ma stupendo" azn