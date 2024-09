Tg Sport – 12/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Coppa Davis, l’Italia batte il Brasile 2-1 - Torna la Serie A, il Milan cerca il riscatto col Venezia - Totti attacca “Le bandiere sono ingombranti” - Vasseur “Ferrari a Baku per un altro risultato importante” - Paralimpiadi, Giusy Versace "Siamo un valore aggiunto per la società" ari/gtr