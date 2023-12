Tg Sport – 12/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pavoletti fa urlare di gioia Cagliari, Empoli e Lecce pareggiano - Il Milan ci spera ancora, la Lazio per il primo posto - Follia in Turchia, presidente aggredisce arbitro e campionato sospeso - Scandicci di forza con Novara, rincorsa a Milano e Conegliano - Olimpiadi 2026, Salvini “Il bob dovrà essere a Cortina" - Shohei Ohtani e Jon Rahm nuovi paperoni dello sport mondiale mc/gtr