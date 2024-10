Tg Sport – 10/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Incontenibile Sinner a Shanghai, super Paolini a Wuhan - Nadal si ritira, chiuderà la carriera dopo la Coppa Davis - Juventus, caccia al sostituto di Bremer con Skriniar in pole - Eurolega, l’Olimpia riceve il Paris a Milano per vincere - Vanessa Ferrari si ritira “Deciso già prima di Parigi” mc/gtr