Tg Sport – 1/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Spalletti "Maldini e Pisilli fra i pre-convocati" - Sorride il Cagliari di Nicola, espugnato il Tardini di Parma - Il Bologna ad Anfield, la Juve in casa del Lipsia - Sinner batte l’eroe di casa Bu e vola in finale a Pechino - IA e innovazione, a confronto Banca Generali, Lega Serie A e Bicocca mc/gtr