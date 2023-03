Tg News – 9/3/2023

In questa edizione: - ll Consiglio dei Ministri a Cutro, inasprimento pene per trafficanti - Ancora sbarchi a Lampedusa nella notte - Raid russi in Ucraina, Kiev al gelo - Pinerolo, 45enne uccisa a martellate dal figlio - Ndrangheta, 42 arresti nella piana di Gioia Tauro - Verso Iva zero su beni di prima necessità - Una donna su cinque fuori dal mercato del lavoro dopo la nascita di un figlio - Previsioni 3B Meteo per l’8 Marzo: Verso la Primavera abr/gtr/gsl