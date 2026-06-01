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Tg News – 1/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Media iraniani: “Sospesi contatti con mediatori Usa per attacchi Israele a Libano” - Libano, Idf chiede evacuazione quartieri a sud di Beirut - Quattro corpi di migranti pakistani trovati in auto nel Cosentino - Parata del 2 Giugno, 80 anni della Repubblica Italiana - Banche italiane da record, utili per 47,5 milioni di euro nel 2025 - Baglioni si ferma per polmonite, concerti rinviati al 2027 - Roland Garros, Cobolli doma Svajda e accede ai quarti - Optima Italia a Innovation Village, focus su gender gap, ricerca e IA - Previsioni 3BMeteo 2 Giugno azn