Tg News – 9/12/2021

In questa edizione: - Balzo in avanti dei contagi, Gimbe: +22,4% di nuovi casi di Covid in una settimana - Unicef: il Covid è la peggiore catastrofe per i bambini da 75 anni - Tredicesime in arrivo per 35 milioni di italiani: il valore complessivo supera i 40 miliardi - Natale 2021: per l'85% degli italiani l'albero di Natale è irrinunciabile