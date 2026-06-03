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Tg News – 3/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Droni ucraini su San Pietroburgo nel primo giorno della Davos russa - Trump “Teheran ha accettato di non avere l’atomica” - Libano, uccisi tre soccorritori in un raid israeliano nel Sud - Ue, 14 miliardi in più all’Italia per le energie rinnovabili - Procura generale Milano conferma ok a grazia Minetti - Procuratore “La strage dei braccianti episodio di gravità inaudita” - Ocse “In Italia shock da prezzi energetici, pil +0,5% nel 2026” - All'Arena di Verona l'evento “Campioni del mondo – Italia loves Unesco” - Previsioni 3BMeteo 4 Giugno /gtr