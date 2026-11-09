Tg News – 9/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Papa Leone XIV a Buenos Aires, dalla messa per le famiglie all'incontro con il mondo del lavoro - Ex Ilva, due offerte vincolanti: in corsa Jindal e Arvedi - Manovra 2027, la Corte dei Conti: il 70% delle nuove entrate non è strutturale - G7 a Parigi, Ucraina e minacce informatiche al centro del vertice - Ucraina, pronto il tredicesimo pacchetto di aiuti militari italiani - Israele, Eisenkot al lavoro per formare il nuovo governo - Hacker, indagine sui dati di Tajani e verifiche alla Direzione antimafia - Bergamo, settantenne uccisa a coltellate: fermato il figlio - Poste Italiane, 800 defibrillatori in 242 sedi in tutto il Paese - Previsioni 3B Meteo 10 novembre gsl