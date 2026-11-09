Tg Sport – 9/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pirotecnico 2-2 tra Fiorentina e Juventus nel posticipo - L'Inter supera 2-0 il Como e vola a -1 dalla vetta - Il Milan espugna Marassi per 2-1 contro il Genoa - L'Atalanta torna al successo a Monza grazie alla rete di Krstovic - Napoli e Lazio si dividono la posta nell'1-1 del Maradona - La Roma cala il tris contro il Sassuolo e vola al secondo posto - Formula 1, trionfo di Norris nel bagnato Gp del Brasile - MotoGP: Bezzecchi dominante in Qatar, Marquez vede la Decima - Tennis: Errani e Paolini partono bene alle Wta Finals - Tennis: ranking ATP invariato, Zverev sempre leader - La Barba al Palo - Inter-Como: ore 18, lezione di calcio /gtr