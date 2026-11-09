Elezioni Figc, Albertini “Chi vota lo faccia nel miglior modo possibile”

Elezioni Figc, Albertini “Chi vota lo faccia nel miglior modo possibile”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Io non voto, non spetta a me giudicare se è meglio uno o meglio l'altro. Sicuramente c'è stato qualche errore da parte di qualcuno per quanto riguarda l'elezione e ci ritroviamo ancora a rimettere in discussione qualsiasi cosa in questo momento. Spero che quelli che dovranno votare votino nel miglior modo possibile". Lo ha detto, a margine del "Premio Bulgarelli" a Bologna, Demetrio Albertini in vista delle elezioni Figc di metà dicembre. mf/glb/gtr