IA, Milano candidata sede Onu. Biffi “Nostra proposta vede uomo al centro”

MILANO (ITALPRESS) - "Oggi è un giorno molto importante per la nostra città. Presentiamo alle istituzioni la proposta per portare un pilastro ONU sulla governance dell'intelligenza artificiale qui a Milano". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, a margine della presentazione della candidatura di Milano a sede del pilastro Onu per la governance dell'intelligenza artificiale. "Possiamo ambire ad essere - prosegue - oltre che la fabbrica dell'intelligenza artificiale, anche il posto in cui la governance possa essere ispirata, perché non è tanto importante la velocità, quanto la direzione in cui ci stiamo spostando. E la nostra direzione è l'uomo al centro con tecnologia dell'intelligenza artificiale per moltiplicare e non sostituire". xu9/mgg/gsl