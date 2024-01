Tg News – 9/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Spari Capodanno, Fdi sospende Pozzolo da gruppo Camera - Ammesso il ricorso sulla strage di Erba - Cabinovia si schianta in Tirolo, 4 feriti gravi - Potenza, violenze al centro per i rimpatri - Appalti truccati, ai domiciliari sindaco di Palma Campania - Gabriel Attal nuovo premier francese, ha 34 anni - Piantedosi su Acca Larentia: “Vietare è controproducente” - Previsioni 3B Meteo 10 Gennaio /gtr