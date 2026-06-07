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Maxi sequestro di droga nel Milanese, arrestato 42enne con 45 kg di cocaina
MILANO (ITALPRESS) - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 42 anni, incensurato, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e ketamina. L'operazione, condotta dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano, rientra nell'attività di contrasto allo spaccio nell'hinterland milanese. Dopo giorni di appostamenti tra Arese, Senago e Garbagnate Milanese, gli investigatori hanno individuato e fermato un furgone a noleggio sospettato di essere utilizzato per il traffico di droga. Nel vano posteriore del mezzo sono stati trovati due borsoni contenenti circa 45 chilogrammi di cocaina e 3 chilogrammi di ketamina. La successiva perquisizione nell'abitazione dell'uomo, a Senago, ha portato al sequestro di ulteriori quantitativi di marijuana, cocaina e hashish, oltre a circa 2mila euro in contanti. Nella cantina di pertinenza, nascosti all'interno di un congelatore, gli agenti hanno rinvenuto circa 50 chilogrammi di hashish e materiale per il confezionamento. Il 42enne è stato arrestato per detenzione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e trasferito nel carcere di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria. tvi/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)