Palazzina crolla dopo un’esplosione nel Fermano, un morto e due feriti

Palazzina crolla dopo un’esplosione nel Fermano, un morto e due feriti

FERMO (ITALPRESS) - Esplosione e crollo parziale di un edificio di due piani a Porto Sant'Elpidio poco prima delle 6. Recuperato il corpo senza vita di un uomo. Soccorse subito due persone ferite. Appena estratto in vita dalle macerie un ragazzo, mentre è in corso la ricerca di una donna dispersa. I vigili del fuoco sono al lavoro con nucleo USAR, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca. trl/mca1 (Fonte video: Vigili del Fuoco)