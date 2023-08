Tg News – 8/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - In Borsa a Milano crollano le banche dopo la tassa extraprofitti - Reddito di cittadinanza, 88.000 in carico a servizi sociali - Terrorismo, blitz anti-anarchici da Genova a Massa Carrara - Tre writer sfregiano l’Arco della Galleria a Milano nella notte - 67 anni fa la tragedia di Marcinelle - Copernicus conferma: Luglio 2023 il mese più caldo di sempre - Decreto Omnibus, Salvini su extraprofitti - Previsioni 3B Meteo 9 Agosto /gtr