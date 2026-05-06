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Tg News – 6/5/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Garlasco, Sempio lascia Procura Pavia dopo 4 ore, non risponde - Trump: “Se l’Iran accetta l’accordo, Hormuz sarà riaperto a tutti” - Petrolio in caduta libera, il Brent scende sotto i 100 dollari - Zelensky: “Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza” - Hantavirus, Tenerife dice sì allo sbarco dei crocieristi - E’ morto Evaristo Beccalossi, leggenda interista - Scomparso Ted Turner, il fondatore della Cnn - La forza della pace nella mostra di Obey alle Gallerie d'Italia a Napoli - Previsioni 3B Meteo 7 Maggio azn