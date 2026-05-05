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Tg News – 5/5/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump al Papa: “Mette in pericolo i cattolici” - Cessate il fuoco in Iran tiene nonostante gli attacchi - Mosca blindata per parata della vittoria - Garlasco, interrogate le sorelle Cappa, Sempio non risponderà ai Pm - Una ex modella italiana scomparsa a New York - Mattarella al mondo del cinema: “Abbiate audacia” - Costi sempre più alti per l’assicurazione - In migliaia ai funerali di Zanardi a Padova - Previsioni 3B Meteo 6 Maggio mrv