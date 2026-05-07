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Tg News – 7/5/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Procura chiude le indagini: “Chiara uccisa da Sempio” - Razzo colpisce un mezzo della base italiana di Unifil in Libano - Rubio dal Papa: “Con la Santa Sede relazioni solide” - Attesa risposta dell’Iran sulla bozza di pace Usa - Minetti: “Niente che ribalti decisione sulla grazia” - A Piacenza scompare mamma insieme ai due figli - Crans-Montana, Italia presenta primo conto alla Svizzera - Auto, l’Italia ha il record europeo, 700 vetture ogni 1000 abitanti - Previsioni 3B Meteo 8 Maggio azn