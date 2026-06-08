Tg News – 8/6/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pasdaran “Operazione militari contro Israele sospese” - Mosca “Difficile immaginare ora un negoziato con Kiev” - Papa a Madrid “Mondo in crisi spirituale e culturale” - Ballottaggi, Arezzo e Macerata al centrodestra - Stop ai treni 11 e 12 Giugno, sciopero nazionale - Ministero Economia “Informati su Mps” - Sinner, accertamenti programmati al San Raffaele - Italia-Francia, il Farnese d’Or premia innovazione, sostenibilità e cooperazione - Previsioni 3B Meteo 9 Giugno gsl