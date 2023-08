Tg News – 7/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Crollano 15.000 forme di parmigiano, muore titolare - Cordata di alpinisti cade sul Monte Rosa, salvati - Aggredita, picchiata e uccisa in centro a Rovereto - Morte Luca Ruffino, indagine per istigazione al suicidio - Kiev, arrestato informatore russo, preparava raid - Pnrr, presentata proposta di revisione a Commissione Europa - Caso De Angelis, intervengono Rocca e Meloni - Previsioni 3B Meteo 8 Agosto