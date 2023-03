Tg News – 7/3/2023

In questa edizione: - Cutro, ritrovato il corpo di una bambina, oggi Piantedosi in Aula - Paura sui cieli di Roma, scontro fra due aerei militari, uno precipita su una palazzina, morti i due piloti - Passanti accoltellati in zona Centrale a Milano, fermato 23enne marocchino - Avvertimento dalla Cina agli Usa - Francia paralizzata contro la riforma delle pensioni - Sciopero generale e disagi per l’8 Marzo in tutta Italia - 8 Marzo, Unicef: un miliardo di donne denutrite e anemiche - Focus: Fedez: “Ecco i miei due mesi terribili”. - Previsioni 3B Meteo per l’8 marzo abr/gsl