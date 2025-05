Tg News – 6/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - In Germania Merz eletto cancelliere al secondo turno - Yemen, Houtii: Sanaa sotto attacco aereo israeliano - Attacco con droni su Mosca, aeroporti chiusi per ore - Treni, pesanti disagi per sciopero nazionale - Resinovich, tecnico potrebbe aver causato frattura vertebra - In Germania tre arresti per pestaggio allo stadio - Gip riapre indagini su omicidio Fausto e Iaio - Domani al via il Conclave, prima fumata verso le 19 - Previsioni 3B Meteo 7 Maggio gsl