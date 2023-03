Tg News – 6/3/2023

In questa edizione: - Il reddito di cittadinanza diventa “MIA” - Migranti, il governo punta a stretta sui trafficanti - Fiamme in abitazione a Sesto Fiorentino, muoiono zia e nipote - Covid, casi in calo del 9.7% - Nuova stretta sui fumatori - Diecimila imprese perse nel 2022 - “Think about tomorrow”, Eni incontra gli studenti - Previsioni 3B Meteo per martedì 7 marzo abr/gtr