Maxi operazione antidroga della Polizia su scala nazionale, 1.335 arresti

ROMA (ITALPRESS) - Si è conclusa con 1.335 arresti e 2.358 denunce un'operazione ad alto impatto investigativo condotta su scala nazionale dalla Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. "L'attività ha rafforzato ulteriormente il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori", ha detto Ugo Armano, dirigente del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. L'attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e realizzata dagli investigatori delle Squadre Mobili con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e degli uffici delle Questure, ha interessato le aree urbane più sensibili e i luoghi della movida, con particolare attenzione alla prevenzione di episodi di violenza tra i giovani. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 450 chilogrammi di droga, tra cui 48 chili di cocaina, 379 di cannabinoidi e 7 di eroina. "Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto da parte dei giovani", ha aggiunto Armano. Sul fronte delle armi, gli agenti hanno recuperato 111 armi da fuoco, comprese armi da guerra, un fucile d'assalto, un giubbotto antiproiettile e numerose munizioni. Sequestrate anche 250 armi bianche, tra cui machete, accette, tirapugni, taser e sfollagente telescopici. Complessivamente sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. Tra gli arrestati figurano 31 minori, mentre 142 minori sono stati denunciati in stato di libertà. tvi/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)