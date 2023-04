Tg News – 5/4/2023

In questa edizione: - Istat, cala del 3,7% il potere d’acquisto delle famiglie - Nuovo ricovero per Berlusconi al S. Raffaele - Mosca, fase di guerra calda con gli Usa - I Nas chiudono 7 cucine di ospedali con escrementi e blatte - Matteo Renzi nuovo direttore de “Il Riformista” - L’Aquila, 14 anni fa il terremoto - Focus: Trump rilasciato senza restrizioni: “Il mio unico crimine è difendere l’America” - Previsioni 3B Meteo per il 6 Aprile gsl