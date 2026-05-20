Traffico di droga gestito dai clan mafiosi, 26 arresti a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Su delega della Dda di Palermo, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo nei confronti di 26 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo e con differenti profili, di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti: in un caso viene contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Gli arresti sono il risultato delle indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Palermo e dai Ros dei carabinieri, sotto il coordinamento della Dda palermitana. Per ciò che concerne la polizia, l'indagine ha consentito di svelare l'esistenza di due organizzazioni criminali operanti nei quartieri cittadini di "Villagrazia", "Santa Maria di Gesù" e "Villaggio S. Rosalia" dedite all'importazione, attraverso fornitori calabresi e campani, e allo smercio di ingenti quantitativi di droghe pesanti e leggere. col3/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)