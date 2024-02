Tg News – 5/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Da Giovedì mobilitazione dei trattori a Roma - Prof accoltellata a scuola, arrestato studente 17enne - Tamponamento a catena su A22 con 100 mezzi coinvolti - Meloni: “Bizzarre dichiarazioni Ad Stellantis” - Stop a Mirafiori, cassa integrazione per 7 settimane - Netanyahu: “Guerra finché uccideremo i leader di Hamas” - Grave infortunio per Sofia Goggia in allenamento - Amadeus "Il mio non è un Festival meloniano, sono libero" - Previsioni 3B Meteo 6 Febbraio mrv