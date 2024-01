Tg News – 5/1/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Istat: crescono reddito, potere d’acquisto e risparmio - Due donne trovate morte nell’Agrigentino - Getta la figlia dl balcone e tenta il suicidio - Belgorod, appello ad evacuare la città - Test medicina, le prove slittano ad Aprile - Anche la Coca Cola ferma lo spot con Ferragni - Cassazione: “Maradona non è stato evasore fiscale” - Tajani: “L’Europa rappresenti una speranza per tutti” - Previsioni 3B Meteo 6 Gennaio gsl