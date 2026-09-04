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Tg News – 4/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev - “5 paesi Ue pronti ad intesa con Stati terzi per hub migranti” - Meloni “La stabilità non è un record da esibire” - Ex Ilva, partono i licenziamenti nell’indotto - Ipotesi premeditazione per l’omicidio-suicidio da cavalcavia A1 - Carburanti, taglio accise prorogato fino al 10 Settembre - Weekend da bollino rosso, oltre 10 milioni di veicoli sulle strade - Frecciarossa al fianco di Luna Rossa per l'America's Cup, siglata partnership - Previsioni 3B Meteo 5 Settembre azn