Tg News – 4/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ciclone in arrivo: Milano chiude mercati, parchi e cimiteri - Esodo estivo, sabato da bollino nero sulle autostrade - Migranti, 791 persone arrivate nella notte a Lampedusa - Attacco ucraino a base d’assalto russa - Papa Francesco: “Le transessuali sono figlie di Dio” - Obbligo di assicurazione anche per i monopattini - Dal 1 Ottobre scatta il trimestre anti-inflazione - Previsioni 3B Meteo 5 Agosto gsl