Tg News – 4/10/2021

In questa edizione: - Amministrative 2021, Milano in testa per affluenza - Pandora Papers: nuova inchiesta sui conti offshore dei potenti - Aereo precipita a San Donato: 8 vittime, 2 italiani - Occupazione: al Sud Italia la disoccupazione prolungata supera quella dell'intera Germania mrv