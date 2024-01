Tg News – 4/1/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni: “Pozzolo irresponsabile, chiesta sospensione” - Pozzolo, la vittima smentisce il deputato e presenta querela - Bruxelles analizzerà attentamente il Ddl concorrenza - Strage in Iran: “Isis ha rivendicato gli attacchi” - A Milano giovane tende cavo acciaio in strada, arrestato - Roma, va in ospedale per mal di gola e muore dopo 3 ore - Rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere - Previsioni 3B Meteo 5 Gennaio gsl