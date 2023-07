Tg News – 31/7/2023

In questa edizione: - Napoli, presidio contro abolizione reddito cittadinanza - Istat, frenata del Pil, -0,3% nel secondo trimestre - Delitto Cologno Monzese, per l’ex possibile premeditazione - Cagliari, 43enne strangolato in un B&B - Missili russi su edifici civili nella città di Zelensky - Carburanti, dal 1° Agosto obbligo di esporre i prezzi - UpTown, a Milano il primo Smart District d'Italia - Previsioni del tempo 3B Meteo 1 Agosto /gtr