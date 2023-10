Tg News – 31/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Spari a Parigi, donna grida “Allah Akbar” - Colpiti 300 obiettivi di Hamas - Fratello di Saman: “Voglio dire tutta la verità” - Manovra, il Governo trova una quadra - Pil dell’Italia fermo a zero nel terzo trimestre - Italia prima in Europa per smaltimento rifiuti - Nubifragio a Milano, esonda il Seveso - Previsioni 3B Meteo 1 Novembre gsl