Tg News – 3/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Procura Milano chiede processo per Daniela Santanchè - Kharkiv bombardata dai russi, persone sotto le macerie - Ultimatum di Israele ad Hamas: “O tregua o Rafah invasa” - Turisti italiani bloccati sull’isola yemenita di Socotra - A Reggio Calabria lite a scuola finisce a coltellate - Incendio in azienda imballaggi plastici nel Vicentino - Istat, tasso di occupazione sale al 62,1% - Mattarella: “Abbiamo bisogno della sensibilità del cinema” - Previsioni 3B Meteo 4 Maggio mrv