Tg News – 3/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Esplosioni alla tomba di Soleimani, oltre 100 vittime - Scioperi e proteste per uccisione di Al Arouri - Pozzolo, spunta un supertestimone - Disposta riesumazione salma Liliana Resinovich - A Roma è ancora allarme smog - Ridotta l’evasione fiscale in Italia - Auto elettriche, super incentivi per il 2024 - Federica Pellegrini diventa mamma - Previsioni 3B Meteo 4 Gennaio mrv