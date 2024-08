Tg News – 29/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Caso Telegram, Durov non può lasciare la Francia - Armi a Kiev, è scontro nell’Ue - Prosegue il blitz di Israele in Cisgiordania - Governo al lavoro sulla manovra dopo le ferie - Omicidio Sharon, spunta la pista del pusher scomparso - Bayesian, comandante Cutfield ha lasciato l’Italia - Trieste, Martina Oppelli sporge denuncia per tortura - Il ricordo di Libero Grassi e la lotta alla mafia - Previsioni 3B Meteo 30 Agosto mrv