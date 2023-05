Tg News – 29/5/2023

In questa edizione:

- Abbiategrasso, studente di 16 anni ferisce prof a coltellate

- Barca inabissata nel lago Maggiore, 4 vittime

- A Roma bimbo di 3 anni muore annegato in piscina

- In Spagna si dimette il premier Sanchez

- Erdogan vince ancora ma la Turchia è divisa

- Morta Isa Barzizza, la musa di Totò

- Emilia Romagna alluvionata, Martedì arriva Mattarella

- Previsioni 3B Meteo per il 30 Maggio

/gtr