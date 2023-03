Tg News – 29/3/2023

In questa edizione: - Incendio in una azienda chimica di Novara - Terremoto nella notte in Molise, gente in strada - Il governo mette lo stop al cibo sintetico - Nuove misure contro il caro bollette - Carrozziere ucciso a Roma, un fermato - Zelensky invita a Kiev il presidente cinese Xi - Focus: Ponte sullo Stretto, una sfida sociale, economica e politica - Previsioni del tempo 3B Meteo per il 30 Marzo gsl