Tg News – 28/8/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Missili russi su Kiev, 18 morti, 4 sono bambini, 48 feriti - Israele, no a un piano per lo Stato Palestinese - Foto rubate e postate su web, chiude sito sessista - Guasto alle montagne russe a Cinecittà World, persone bloccate - Mantova, auto finisce in Po, morte due persone a bordo - Taranto, accoltella l’ex compagna, arrestato 35enne - Il Consiglio dei Ministri vara la nuova Farnesina - Medio Oriente, Tajani “Al lavoro con Arabia Saudita per soluzione” - Previsioni 3B Meteo 29 Agosto gsl/mrv