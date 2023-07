Tg News – 28/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’inflazione si abbatte sulle vacanze degli italiani - Weekend da bollino rosso, Tir invade corsia opposta su A1 a Piacenza - Guerra in Ucraina, Mosca prepara attacchi sulla costa - Fermato 27enne nordafricano per stupro di una jogger nel milanese - Manca il ghiaccio in ospedale, muore per un colpo di calore - Il governo riscrive il Pnrr - Meloni negli Usa, bene il colloquio con Biden - Previsioni 3B Meteo 29 Luglio mrv