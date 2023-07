Tg News – 27/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pnrr, Mattarella: Mettersi tutti alla stanga, decisivo per il Paese” - Vigili del Fuoco stremati dall’emergenza incendi in Sicilia - Migranti, naufragio in Marocco, 7 morti e 20 dispersi - Torna il caro benzina, il self supera 1,88 euro - Istat, a Luglio cresce la fiducia delle imprese - La scomparsa di Sinead O’Connor - Mattarella e Meloni su clima e disastri: “Grande piano di prevenzione” - Previsioni 3B Meteo 28 Luglio mrv