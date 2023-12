Tg News – 27/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Attacco a nave russa, numerosi dispersi - Botta e risposta tra Erdogan e Netanyauh - Incendio Malagrotta, indagine per rogo doloso - In Italia 434 pedoni uccisi nel 2023 - Morta anziana colpita da infarto dopo bolletta record - A Barletta stacca a morsi orecchio a 46enne per una lite - Giuseppe Conte è il parlamentare “più povero” - Giorgetti: “Il Mes non è soluzione ai problemi” - Previsioni 3B Meteo 28 Dicembre /gtr